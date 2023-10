Beim Bundeskongress der Grünen Jugend am Wochenende in Leipzig haben die Mitglieder der Nachwuchsorganisation die Arbeit der Mutterpartei massiv kritisiert. "Ich bin froh, dass wir nicht zu einem Robert-Annalena-Ampel-Fanklub geworden sind", sagte Timon Dzienus, der während der Veranstaltung als Bundessprecher verabschiedet wurde. Auch Sarah Lee Heinrich - als zweite Bundessprecherin verabschiedet - übte starke Kritik: "Meine Solidarität mit der Ampel ist am Ende." Das gelte auch für die eigene Partei, die sich in der Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung stellen müsse, so Heinrich.