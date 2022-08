Die konservative Heimatunion in der sächsischen Union hat ein Ende der Koalition aus CDU, Grünen und SPD gefordert. Die Grünen seien eine von "ideologischem Sendungsbewusstsein bestimmte Partei" und der "falsche Koalitionspartner" für die Union, erklärte der Vorstand am Dienstag in Dresden. "Deshalb fordern wir den Ministerpräsidenten auf: Lassen Sie im Interesse des Freistaats und seiner Menschen die Mitglieder der Sächsischen Union über die Fortsetzung des Bündnisses mit den Grünen entscheiden oder bereiten Sie selbst ihm ein schnelles Ende."