Die Universität Leipzig ist am Montagmorgen mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Paulinum, dem Nachfolgebau der gesprengten Leipziger Universitätskirche. Gegen 9.15 Uhr sollen mehrere Menschen orangene Farbe an das Gebäude gekippt haben. Darüber hinaus hätten die Personen Transparente hochgehalten, um die Nutzung fossiler Rohstoffe zu kritisieren. Laut "Leipziger Volkszeitung" handelte es sich um Klimaaktivisten der Letzten Generation.