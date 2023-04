Die Landespressekonferenz Sachsen (LPK) hat nach vier Jahren einen neuen Vorsitzenden. In der Mitgliederversammlung wurde Tino Moritz, Korrespondent der Tageszeitung "Freie Presse", zum Nachfolger von Kai Kollenberg ("Leipziger Volkszeitung"/"Dresdner Neueste Nachrichten") gewählt, der nicht erneut kandidierte, wie die LPK am Mittwoch in Dresden mitteilte. Im Vorstand bestätigt wurden indes Daniela Kahls (MDR Sachsen) und Doreen Reinhard (Freie Journalistin). Für Christiane Raatz (Deutsche Presse-Agentur) ist Cornelia Schiemenz (Leiterin ZDF-Landesstudio) neu dabei.