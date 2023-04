Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das erste Playoff-Halbfinalspiel bei Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart mit 0:3 (23:25, 24:26, 21:25) verloren. Damit hat der Vorrundensieger in der "Best-of-three-Serie" bereits am Mittwoch beim zweiten Spiel in Dresden die Chance, den Finaleinzug perfekt zu machen.