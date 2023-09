Ein 19-Jähriger ist in Plauen von einem Unbekannten mit einem Messer ausgeraubt worden. Der Täter habe den 19-Jährigen in einer Unterführung am Oberen Bahnhof mit einem Messer bedroht und ihn gezwungen, sein Smartphone und seinen Geldbeutel herauszugeben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin sei der Mann am Dienstagvormittag in Richtung Albertplatz geflüchtet. Nach Angaben des Opfers wirkte der Täter alkoholisiert. Der Schaden lag bei etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelte wegen räuberischer Erpressung.