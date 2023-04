Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen zwei Staubsaugerautomaten an einer Waschanlage in Rodewisch (Vogtlandkreis) aufgehebelt. Die Ausbeute war mit drei Euro allerdings gering, wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte. Die Geräte werden den Angaben zufolge täglich geleert. Der verursachte Sachschaden war dafür mit 5000 Euro umso höher.