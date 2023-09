Ein 52-Jähriger ist bei einem Tauchunfall in Crostwitz (Landkreis Bautzen) gestorben. Der Mann hatte während eines Tauchgangs Probleme am Samstag bekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde aus dem Wasser gezogen und reanimiert. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht, in dem er wenig später starb. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und die Ausrüstung des Tauchers sichergestellt.