Ein 23-Jähriger hat in Chemnitz Streifenpolizisten angegriffen. Er wurde in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann am Sonntagmorgen in der Innenstadt plötzlich vor einen Streifenwagen gesprungen und hatte eine 41-jährige Beamtin, die ausgestiegen war, gegen das Fahrzeug gestoßen. Danach habe er versucht, in den Streifenwagen zu gelangen. Als Unterstützung eintraf, sei er auch auf dieses Polizeiauto losgegangen. Zwei Beamte drückten ihn daraufhin zu Boden. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.