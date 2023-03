Die Kriminalpolizei Chemnitz ermittelt gegen drei Auszubildende der Polizei Sachsen wegen Äußerungen und Handlungen mit Bezug zum Nationalsozialismus. Hintergrund sei ein interner Hinweis von Zeugen aus der Polizeifachschule Schneeberg (Erzgebirgskreis), teilte die Polizeihochschule am Freitag in Schneeberg mit. Demnach sollen zwei 20-Jährige und ein 22 Jahre alter Mann im dienstlichen sowie im privaten Kontext mit verschiedenen Äußerungen und Handlungen mit Bezug zum Nationalsozialismus in Erscheinung getreten sein.