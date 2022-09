Brandstifter haben auf einem Firmengelände in Leipzig-Schönefeld sechs Transporter angezündet. Das Feuer in der Brahestraße sei am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hätten sich die Täter Zugang zum Grundstück verschafft und eine Flüssigkeit verschüttet, um die Fahrzeuge anzuzünden. Sie brannten den Angaben zufolge ab. "Ein Bekennerschreiben liegt nicht vor. Die Brandursachenermittler sind vor Ort", sagte ein Sprecher des Lagedienstes am Morgen. Die Tat könne zunächst keiner speziellen Gruppe zugeordnet werden, hieß es weiter.