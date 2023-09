Gut vier Jahre nach Inkrafttreten des sächsischen Polizeigesetzes will der Verfassungsgerichtshof in Leipzig über Klagen gegen das Gesetz entscheiden. Das Gericht habe am Donnerstagabend die mündliche Verhandlung beendet, nachdem alle Aspekte abgearbeitet worden seien, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Die Entscheidung soll am 25. Januar kommenden Jahres verkündet werden. Es wird erwartet, dass zahlreiche Punkte in dem Gesetz neu gefasst werden müssen.