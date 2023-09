Bei den Verkehrskontrollen zum Beginn des neuen Schuljahres in Sachsen hat die Polizei 2668 Verstöße festgestellt. Das seien 28 mehr gewesen als im Vorjahr, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Dazu zählten auch 73 Verstöße gegen die Sicherungspflicht der Kinder im Auto. Demnach wurden fast 1500 Verwarn- und 361 Bußgelder aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung betrug in diesem Jahr 53 Stundenkilometer im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz.