Lutz Rodig leitet ab Mitte Juni die Polizeidirektion Dresden. Er folgt damit auf Jörg Kubiessa, der seit dem 1. April das Amt als Landespolizeipräsident inne hat, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die Personalie wurde in der Kabinettssitzung bestätigt. Der 58-jährige Rodig leitete bisher die Polizeidirektion in Zwickau und war zuvor unter anderem im Innenministerium bei der Kriminalitätsbekämpfung als Referatsleiter beschäftigt. In der Polizeidirektion Dresden arbeiten derzeit rund 2600 Bedienstete. Die Behörde ist mit zehn Revieren für Dresden sowie die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig.