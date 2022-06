Nach drei Jahren Bauzeit ist das neue Institut der Kriminaltechnik und -wissenschaft (KTI) der sächsischen Polizei fertiggestellt. Am Donnerstag wird das auf dem Gelände des Landeskriminalamtes (LKA) entstandene Gebäude mit modernsten Speziallaboren an die Behörde übergeben. Erste Teile der Ausrüstung seien bereits da, die Komplettierung laufe, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. In den nächsten Wochen ziehen die bisher auf mehrere Standorte verstreuten Abteilungen ein.