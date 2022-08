Eine renitente 21-Jährige hat in Chemnitz einen Polizisten attackiert und mehrfach in seine Beine gebissen. Die Beamten waren am Samstagabend wegen einer Schlägerei in der Innenstadt gerufen worden. Dort trennten sie zwei Männer, die offensichtlich in Streit geraten waren. Daraufhin habe sich die junge Frau genähert und versucht, einen Polizisten zu schlagen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit. Dies wurde abgewehrt und die Frau zu Boden gebracht. Allerdings habe sie weiter starken Widerstand geleistet und zugebissen. Der Polizist wurde leicht verletzt, konnte aber weiter seinen Dienst tun. Gegen die Frau wird nun wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.