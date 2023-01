Bei einem Auffahrunfall in Glauchau im Landkreis Zwickau ist ein 56-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Fahrer sei an einer roten Ampel ungebremst von hinten mit dem Auto des 56-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagmittag leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei 17.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.