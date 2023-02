Rund 30 schwarz gekleidete Menschen haben im Leipziger Osten randaliert. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen am Sonntag mitteilte, beschädigte die Gruppe am Samstagabend sieben parkende Fahrzeuge und ein Versicherungsbüro, außerdem wurden Pyrotechnik gezündet und sogenannte Krähenfüße aus Metall auf einer Kreuzung verstreut. Krähenfüße sind Stachel, die die Reifen von Fahrzeugen kaputt machen können - ein Polizeifahrzeug wurde dadurch beschädigt. Auch eine Baustellenabsperrung wurde in Brand gesetzt.