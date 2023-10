Ein 20-jähriger Mann soll mehrere Kinder auf einem Spielplatz in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Mann am Dienstagvormittag zunächst die Kinder von einem Balkon aus zur Ruhe ermahnt haben. Daraufhin soll er mit einem Messer nach unten gegangen sein und drei Mädchen im Alter von acht, neun und zwölf Jahren bedroht haben. Die drei Mädchen flohen den Angaben nach dann vom Spielplatz.