Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle auf der Lützner Straße in Leipzig überfallen. Am Montagabend bedrohten zwei unbekannte Personen einen Angestellten der Tankstelle in Grünau mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte. Die Unbekannten entwendeten Bargeld aus der Kasse sowie Tabakwaren. Dann flohen sie. Der Betrag des entwendeten Geldes und der Tabakwaren ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Tatverdächtigen geben können. Die Tatverdächtigen trugen beide hellblaue Jacken und Sturmhauben.