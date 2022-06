Unbekannte haben in Tirpersdorf (Vogtlandkreis) fünf wertvolle GPS-Einheiten und zwei Displays aus Traktoren gestohlen. Das Gelände der abgestellten Fahrzeuge ist derzeit wegen Baumaßnahmen frei zugänglich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter hatten in der Nacht zu Freitag die Türschlösser der Fahrzeuge aufgebrochen und die Beute im Wert von etwa 30.000 Euro entwendet.