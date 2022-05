Auf einer Vatertagsparty hat ein Mann in Zwickau eine Hakenkreuzfahne gehisst. Einer Zeugin sei die verbotene Flagge an einem Pavillon am Donnerstag aufgefallen, sie habe die Polizei informiert. Einsatzkräfte hängten die Flagge umgehend ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen einen 26-Jährigen, der die Fahne aufgehängt haben soll, werde nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.