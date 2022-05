Wegen des Verdachts auf erpresserischen Menschenraub haben Polizei und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes eine Wohnung in Stolpen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) durchsucht. Dabei wurde ein 41-Jähriger festgenommen, wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Weitere Details wurden auch auf Nachfrage vorerst nicht bekanntgegeben. Der Einsatz am Samstag dauerte laut Polizeibericht rund zehn Stunden bis weit in den Abend hinein. Die Ermittlungen dauern an, hieß es.