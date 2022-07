Nach dem Brand unterhalb der Bastei in der Sächsischen Schweiz sucht die Polizei nach Zeugen, die kurz vor dem Ausbruch des Feuers einen weinroten Transporter mit dänischen Kennzeichen gesehen haben. "Fakt ist, dass der Sprinter als verdächtig wahrgenommen wurde und wir deshalb Interesse an dem Fahrzeug haben und nach Hinweisen suchen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag. Demnach soll der Transporter mit mehreren Insassen besetzt und das letzte Fahrzeug auf dem Parkplatz gewesen sein.