Die sächsische SPD hat angesichts stark gestiegener Energiepreise die Landesregierung aufgefordert, einen eigenen Härtefallfonds für besonders betroffene Unternehmen, Verbraucher, Vereine und Ehrenamtler aufzulegen. "Wir können nicht erwarten, dass der Bund alles bezahlt", sagte Henning Homann, Co-Vorsitzender der SPD Sachsen, am Dienstag in Dresden. Sachsen sei mit seiner kleinteiligen Wirtschaft und vielen Menschen mit niedrigen Einkommen in einer besonderen Position. Vor allem bei Sport, Kultur und Ehrenamt liege die Verantwortung bei den Ländern.