Die Menschen in Sachsen müssen sich am Freitag auf schwere Gewitter, Starkregen und schwere Sturmböen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint am Vormittag noch die Sonne, bevor ein Gewittertief ab dem Nachmittag für hohes Unwetterpotenzial sorgt. Im nördlichen Teil des Freistaats bestehe dabei die größte Unwettergefahr. «Ich rate den Bürgern, während der Unwetter in feste Behausungen zu gehen», sagte ein Sprecher des DWD. In Verbindung mit den Gewittern seien auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde sowie Tornados nicht auszuschließen.