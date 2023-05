Die Dresdner Musikfestspiele wollen sich künftig stilistisch noch weiter öffnen. Er habe ganz stark versucht, mehr Farbe in das Programm zu bringen, mehr verschiedene Musikrichtungen, sagte Intendant Jan Vogler am Mittwoch in Dresden. Im kommenden Jahr werde das noch ausgeprägter. Klassik solle nicht isoliert erscheinen. "Das klassische Konzert ist nicht tot." Aber ein Programm, das sich nur auf Ouvertüre, einen guten Solisten und eine gute Sinfonie konzentriere, sei nicht genug. "Die Geschichte muss erzählt werden." Das Verhältnis von Konzerten mit klassischer Musik und denen anderer Spielarten liege aber immer noch bei etwa 60 zu 40.