Klimaaktivisten haben am Montag den Augustusplatz in der Innenstadt von Leipzig blockiert. 17 Personen hatten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben auf die Fahrbahn verschiedener Straßen an der Kreuzung gesetzt. Neun von ihnen klebten sich mit den Händen fest, teilte die Polizei am Abend mit.