Rund zwei Dutzend Klima-Aktivisten haben den größten Hörsaal der Universität Leipzig besetzt. Am Mittwochabend hatte die Gruppe nach einer Veranstaltung die Bühne betreten und ein langes Banner mit der Aufschrift «Lebenserklärung» gezeigt, wie ein Uni-Sprecher am Donnerstag sagte. Die Mehrzahl der Protestler hatte auch die Nacht in dem Hörsaal auf Isomatten und Schlafsäcken verbracht.