Sieben Monate nach der gewaltsamen Tötung eines 19-Jährigen in Schkeuditz bei Leipzig ist die geplante Einlassung des Angeklagten verschoben worden. Grund sei die Abwesenheit des Vertreters der Nebenklage, wie die Verteidigerin des 20-Jährigen am Mittwoch am Rande des Prozesses vor dem Landgericht Leipzig sagte. Zum Prozessauftakt Anfang Juli hatte der 20-jährige Deutsche geschwiegen. Nun ist die Einlassung für September geplant.