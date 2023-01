Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. Foto

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei Männer erhoben, die im Oktober vergangenen Jahres einen Taxifahrer in Dresden überfallen und ausgeraubt haben sollen. Der 61 Jahre alte Mann war mit Reizgas attackiert worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag wird den Beschuldigten im Alter von 20, 23 und 28 Jahren schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden jüngeren Männer sind in Untersuchungshaft, der ältere befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Er und der 23-Jährige seien vorbestraft, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei Männer erhoben, die im Oktober vergangenen Jahres einen Taxifahrer in Dresden überfallen und ausgeraubt haben sollen. Der 61 Jahre alte Mann war mit Reizgas attackiert worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag wird den Beschuldigten im Alter von 20, 23 und 28 Jahren schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden jüngeren Männer sind in Untersuchungshaft, der ältere befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Er und der 23-Jährige seien vorbestraft, hieß es.

Laut Staatsanwalt hatten die Beschuldigten am Morgen des 6. Oktober 2022 den Taxifahrer gebeten, sie vom Bahnhof Dresden-Neustadt zu einem ehemaligen Asylbewerberheim zu fahren. Nach Überzeugung der Anklagebehörde war ihnen bekannt, dass die Unterkunft zu diesem Zeitpunkt saniert wurde und sich in einer abgelegenen Gegend befand. Als der Taxifahrer die Männer nach Ankunft am Ziel zum Zahlen aufgefordert habe, sollen sie ihn angegriffen und seine Geldbörse mit etwa 600 Euro Bargeld geraubt haben. Das Landgericht Dresden hat nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden.