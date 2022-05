Rund um das Relegationsspiel in Dresden hat die Polizei zahlreiche Straftaten registriert. Bereits vor Anpfiff der Partie brannten Heim- und Gästefans erstmals Pyrotechnik ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem sei eine Rakete aus dem Gästeblock in Richtung der Heimfans abgeschossen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung. Während des Spiels zündeten zudem beide Fanlager mehrfach Pyrotechnik an.