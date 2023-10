Für Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann ist ein Abschied von RB Leipzig am Saisonende offenbar eine Option. Wie es nach dem Ende seines Vertrages im Juni 2024 weitergehe, "ist tatsächlich noch offen", sagte der Verteidiger dem "Kicker". Zwar sei "bekannt, dass ich mich in Leipzig echt wohlfühle", doch sein Fokus liege "erst einmal auf der Hinrunde". Der 27-Jährige war 2014 aus Bochum nach Leipzig gewechselt. In dieser Saison wurde Klostermann durch einen Muskelbündelriss und einen langwierigen Infekt zurückgeworfen.

Für Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann ist ein Abschied von RB Leipzig am Saisonende offenbar eine Option. Wie es nach dem Ende seines Vertrages im Juni 2024 weitergehe, "ist tatsächlich noch offen", sagte der Verteidiger dem "Kicker". Zwar sei "bekannt, dass ich mich in Leipzig echt wohlfühle", doch sein Fokus liege "erst einmal auf der Hinrunde". Der 27-Jährige war 2014 aus Bochum nach Leipzig gewechselt. In dieser Saison wurde Klostermann durch einen Muskelbündelriss und einen langwierigen Infekt zurückgeworfen.

Auch die Verträge mit Kevin Kampl und Yussuf Poulsen laufen aus. Das Duo hat jüngst allerdings wiederholt betont, dass man das Thema Vertragsverlängerung aktuell bespreche. Klostermann äußert sich nun zurückhaltender, was für einen Abschied am Ende der Saison sprechen könnte. Zumal der schnelle Abwehrspieler bei RB nicht mehr zum Stammpersonal gehört. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er nur zehnmal in der Startelf, von August bis November war er mit einem Syndesmoseriss ausgefallen.

Website Bundesliga Kader RB Leipzig RB Leipzig auf Twitter