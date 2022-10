Fußball-Drittligist Dynamo Dresden vergibt Tickets für seine restlichen Auswärtsspiele in diesem Jahr nach den Randalen beim Spiel in Bayreuth nur noch an Mitglieder des Clubs. "Es ist völlig klar, dass wir als Verein nach den Geschehnissen in Bayreuth nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Mit der Entscheidung, die wir uns wirklich nicht leicht gemacht haben, legen wir ein Stück weit Verantwortung in die Hände unserer Vereinsmitglieder", sagte SGD-Geschäftsführer Jürgen Wehlend am Mittwoch einer Mitteilung zufolge.