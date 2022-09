Kurz nach Herbstbeginn müssen sich die Menschen in Sachsen auf einen wechselhaften Start in die Woche einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, hört es im Verlauf des Morgens auf zu regnen und die Wolken lockern allmählich auf, sodass gebietsweise sogar die Sonne zum Vorschein kommt. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 16 und 18 Grad.