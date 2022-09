Um Unternehmen und Projekte der Wasserstoffwirtschaft und des Bergbausektors zu besuchen, ist Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Sonntag nach Kanada gereist. Ein Fokus des deutsch-kanadischen Austauschs solle auf Rohstoffen wie Lithium liegen, die in Sachsen einen Schwerpunkt in der neuen Rohstoffstrategie bildeten, erklärte das Wirtschaftsministerium in Dresden. Zudem wolle sich der stellvertretende Ministerpräsident auf seiner Reise, die bis zum 1. Oktober andauern soll, zur Integration ausländischer Fachkräfte informieren.