Sachsen will den Tourismus im Elbsandsteingebirge noch mehr im Einklang mit dem Naturschutz entwickeln. Das kündigte die Regierung am Dienstag nach einer Kabinettssitzung auf der Bastei in Rathen an. Das 400 Kilometer lange Wegenetz der Sächsischen Schweiz soll erhalten bleiben. Zugleich soll ein Konzept für eine «smarte Mobilität» erarbeitet und Besucherströme sollen besser gelenkt werden. Die marode Baute auf dem Großen Winterberg und das Alte Zeughaus will der Freistaat als neuer Eigentümer sanieren und dann Betreiber für eine Nutzung suchen. Bei einem Nationalparkforum sollen auch Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung gesammelt werden.