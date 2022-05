Rekordsieger Chemnitzer FC hat das Dutzend Pokalerfolge perfekt gemacht. Im Finale des Sachsen-Pokals kamen die Himmelblauen am Samstag gegen die BSG Chemie Leipzig zu einem 2:1 (1:1)-Sieg. Alexander Bury (17. Minute) hatte die Leipziger in Führung geköpft, Tim Camulka gelang nach 38 Minuten ebenfalls per Kopf der Ausgleich. Unter den Augen von CFC-Legende Michael Ballack markierte Christian Bickel (85.) im letzten Spiel seiner Karriere mit einem Distanzschuss das entscheidende 2:1.