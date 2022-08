Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Vogtlandkreis haben sich am Montagmittag zwei Männer leicht verletzt. Ein 84-jähriger Autofahrer sei in Reichenbach beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto eines 62 Jahre alten Mannes geprallt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8000 Euro.