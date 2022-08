Ob Fadenalgen oder Tausendblatt: Die Wasserpflanzen im Leipziger Karl-Heine-Kanal werden seit Montag abgemäht. Zwei Mähboote starteten morgens in dem Gewässer am Lindenauer Hafen im Westen der Stadt mit der großen Reinigungsaktion, wie die städtische Abteilung für Gewässerentwicklung mitteilte. "Das starke Pflanzen- und Algenwachstum, begünstigt durch die warme Witterung und entsprechende Wassertemperaturen, macht die Krautung erforderlich", hatte Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal in der vergangenen Woche erklärt.