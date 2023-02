Der Tourismus in Sachsen erholt sich von der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr gab es 17,91 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben und sieben Millionen Gäste, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg um knapp 46 Prozent und die der Ankünfte um zwei Drittel. Die Ergebnisse des Rekordjahres 2019 wurden jedoch bei den Übernachtungen um 14 Prozent und bei den Gästezahlen um 17 Prozent verfehlt.