2021 war ein Rekordjahr für Sachsens Exportwirtschaft. Auch dieses Jahr ist gut angelaufen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aber noch immer zu spüren.

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt nach Einschätzung der Wirtschaftsförderung Sachsen nach wie vor das Außenhandelsgeschäft der Unternehmen. Vor allem nach Asien sei es schwierig, persönliche Geschäftskontakte zu pflegen, erklärte Geschäftsführer Thomas Horn. Reisen nach und von China unterlägen weiterhin Restriktionen, auch Länder wie Japan hätten die Anforderungen an die Einreise erhöht. Dennoch sei das Exportgeschäft in diesem Jahr gut angelaufen. Im ersten Quartal stehe ein Plus von fünf Prozent zu Buche. Dabei würden die Nachbarmärkte in Mittel- und Osteuropa wichtiger.