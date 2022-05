Viel zu schnell und unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer in Riesa (Landkreis Meißen) von der Polizei gestoppt worden. Der 32-Jährige war am Sonntagabend zunächst bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit Tempo 160 gemessen worden - erlaubt waren 70, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Haltesignal der Beamten ignorierte der Mann und fuhr weiter. In Riesa konnte der 32-Jährige schließlich kontrolliert werden. Dabei schlug der Drogentest auf Kokain an und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.