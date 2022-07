Bei der Corona-Wocheninzidenz in Sachsen hält der Trend nach oben an. Der Wert lag am Donnerstag bei 442,3 und stieg damit erneut im Vergleich zur Vorwoche (419,2). Im bundesweiten Vergleich hat der Freistaat laut der aktuellen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) weiterhin den zweitniedrigsten Wert nach Thüringen (341,4). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen für Deutschland lag bei 720,4 (Vorwoche:690,6).