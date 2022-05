Die gemeldete Corona-Inzidenz in Sachsen ist erneut leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 172,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 181,5). Niedriger war die Inzidenz nur in Thüringen mit 133,2. Bundesweit lag der Sieben-Tage-Wert am Samstag bei 342.