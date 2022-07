Ein 31-Jähriger ist in Rossau in Mittelsachsen bei einem Kletterunfall tödlich verunglückt. Der Mann sei während des Kletterns von einer Felswand abgestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge hatte sich am Sonntagvormittag der Felsen gelöst, in dem der Sicherungsbolzen steckte - und den Kletterer in die Tiefe gerissen. Der 31-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.