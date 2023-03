Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 14 gestorben. Der 73-Jährige sei mit seinem Fahrzeug gegen 15.00 Uhr in der Nähe vom Schkeuditzer Kreuz auf einen Lkw, der an einem Stauende stand, aufgefahren, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Das Schkeuditzer Kreuz liegt in Sachsen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.