Die Gefahr von Waldbränden steigt in Sachsen. In den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Bautzen und der Stadt Dresden galt am Freitag die höchste Gefahrenstufe 5, wie aus der Übersicht des Staatsbetriebs Sachsenforst hervorgeht. Laut Prognose wird landesweit am Samstag aber mit einer Entspannung der Lage gerechnet.