Für die Reparatur von Elektrogeräten können die Menschen in Sachsen jetzt einen Zuschuss erhalten. Seit Montag läuft das Antragsprogramm für den sogenannten Reparaturbonus, wie die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Leipzig mitteilte. Das Umweltministerium stellt dafür in diesem und im nächsten Jahr jeweils bis zu 1,25 Millionen Euro zur Verfügung.