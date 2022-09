Mit Hilfe von Hinweisen hat die Polizei in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen schwer verletzten 20-Jährigen gefunden, der seinen Verletzungen wenig später erlag. Per Notruf gerufene Einsatzkräfte hatten den Mann in der Nacht am Dohnaischen Platz gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Dresden mit. Noch in der Nacht sei in Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein 15-Jähriger festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

So prüfe die Staatsanwaltschaft, ob der 15-Jährige am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werde, hieß es. Eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes habe die Spurensicherung am Tatort übernommen. Zudem führten Ermittler erste Befragungen mit Anwohnerinnen und Anwohnern durch. Weitere Angaben zu dem Fall machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.